Kingdom Hearts III, arrestato il responsabile del leak

Il cerchio si è chiuso: per la gioia dei fan accaniti di Kingdom Hearts III, Quinton Flynn, doppiatore di Axel, ha annunciato via Twitter che Broderick Jackson, il ladro delle 30 copie del gioco vendute su Facebook, è stato arrestato per furto, ed è in attesa di giusto processo.

Last I heard they captured the guy responsible. — Quinton Flynn Official (@quintonflynn) December 16, 2018

Ma dopo tutto l’odio per quest’uomo trapelato nei social del mondo intero, è il game director di Kingdom Hearts III Tetsuya Nomura a riportare gli animi dei fan alla pace, con un messaggio via Twitter che ha scaldato i cuori di tutti e rassicurato gli animi irrequieti sul pericolo di possibili spoiler visibili dai video circolati online:

An important message for #KingdomHearts III from Director Tetsuya Nomura: pic.twitter.com/j9aVRFTS5B — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) December 16, 2018

Siamo consapevoli del fatto che alcune copie di Kingdom Hearts III stiano circolando online prima della data di uscita ufficiale. Siamo anche consapevoli del modo in cui è successo. Siamo dispiaciuti anche del fatto che ciò abbia causato preoccupazione nei fan trepidanti per l’uscita del gioco.

Il team intero ha lavorato sodo fino a ieri notte (ora giapponese) per capire come possiamo migliorare la situazione, ma per prima cosa dobbiamo chiedervi di non condividere quei video (NdA: i video caricati su YouTube sono già stati oscurati da Square Enix).

Il finale del gioco e il filmato segreto, che rappresentano gli spoiler più grandi, per precauzione verranno rilasciati con un aggiornamento successivo, così non verranno resi noti prima del rilascio del gioco.

Vogliamo che tutti possano godersi l’esperienza di gioco allo stesso modo dopo la sua uscita, quindi chiediamo un supporto continuo da parte vostra su questa faccenda.

Siamo anche davvero grati ai fan che si sono avvertiti a vicenda sugli spoiler. Grazie mille.

Manca solo un mese all’uscita. Godiamoci il gioco tutti insieme quando uscirà il 29 gennaio 2019.

-Tetsuya Nomura