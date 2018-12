Avengers: Endgame, lo spot Audi rivela un possibile spoiler

Un nuovo spot di Audi con Robert Downey Jr. potrebbe aver appena rivelato un grande spoiler su Avengers: Endgame.

I Marvel Studios e la casa automobilistica tedesca hanno furmato una collaborazione per presentare la nuova Audi E-tron GT nell’attesissimo film, che uscirà in Italia a maggio del prossimo anno. Non è chiaro in che modo la nuova vettura sarà inclusa in Avengers: Endgame, ma il nuovo spot potrebbe aver appena fatto uscire una grossa anticipazione che ha a che fare con Tony Stark.

Nel trailer di Avengers: Endgame le cose sembrano mettersi male per Tony Stark: lui e Nebula stanno vagando nello spazio del Benatar senza cibo né acqua, il che spinge Stark a inviare un messaggio finale a Pepper Potts. Lo spot di Audi contiene una conversazione interessante tra Robert Downey Jr. e l’Head of Design di Audi Marc Lichte; alla fine del video, Downey Jr. dice che vorrebbe poter guidare la macchina. Lichte dice che “già lo ha fatto“, il che spinge l’attore a dire “come Tony Stark in Avengers 4, nei cinema a primavera del 2019“.

A prima vista, questo punta a Tony Stark che scende dal Benatar e sopravvive all’inizio di Avengers: Endgame. Tuttavia, non lo dimostra, perché la scena in questione potrebbe essere un flashback, dato che già sappiamo che il film vedrà tra i suoi temi il viaggio nel tempo e il Regno Quantico.

Il trailer di Avengers: Endgame mette una suspence infinita, mostrando il mondo dopo lo schiocco di dita di Thanos che ha spazzato via metà dell’universo. Tutto è buio e alcuni dei nostri eroi preferiti si credono morti o in procinto di morire di fame su una nave spaziale fuori uso. La faccenda è alquanto nebbiosa, ma ora sappiamo che riusciremo a vedere Tony Stark al volante della nuova Audi nel film dopo essere fuggito dallo spazio. Dovremo solo aspettare e vedere in che modo riuscirà a tornare sulla Terra.

Spoilerone o solo un midblown di quarto livello? Your choice! Fatevi la vostra idea con lo spot incriminato, qui sotto!