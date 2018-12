Apple risponde alle critiche sulle piegature degli iPad Pro

Soltanto alcuni giorni fa Apple ha affermato, in un comunicato con The Verge che le piegature presenti sin dall’acquisto dei nuovi modelli di iPad Pro non sarebbero un difetto di fabbrica, ma una naturale conseguenza del processo di realizzazione. Nella giornata di oggi Dan Riccio, SVP of Hardware Engineering , si è espresso in merito alla situazione.

Le dichiarazioni dell’uomo, riportate sulle pagine di 9to5Mac, mirano a raffreddare gli animi bollenti dei possessori dei fiammanti iPad Pro, ormai sparsi in tutto il mondo. Dan ha infatti affermato che i prodotti in questione sono riusciti a rispettare, se non perfino a superare, gli standard di manifattura di Apple. L’SVP ha inoltre aggiunto che il livello di piattezza dei nuovi iPad Pro è pari a 400 micron (meno di mezzo millimetro), specificando che le variazioni osservate dalla critica, nonché le altre riscontrate dagli appassionati sul web, non andranno a peggiorare col tempo e a compromettere le funzionalità dei device.

Riccio ha infine aggiunto che Apple rilascerà in giornata una dichiarazione ufficiale, non presente nell’articolo di The Verge poc’anzi citato. Per cui non ci rimane che attendere qualche ora per conoscere meglio la posizione dell’azienda americana in merito alla questione.