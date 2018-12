Truberbrook avrà anche una versione fisica

Il 14 dicembre 2017 l’avventura grafica Truberbrook aveva chiuso la sua campagna Kickstarter con quasi 200.000 euro raggiunti. Il titolo, sviluppato dal team tedesco btf e pubblicato da Headup Games, sarà disponibile dal primo quadrimestre del 2019. Alcuni di siti che vendono giochi in retail, come Gamestop, Amazon.com e Amazon Uk, hanno messo in lista il titolo in versione fisica. Ciò vuol dire che il gioco non sarà disponibile unicamente in digitale.

Il titolo in questione è un’avventura grafica con scenari fatta a mano ambientata in una Germania del 1960 tra il mistero e il fantascientifico. Protagonista un giovane scienziato americano, Hans Tannhauser che nello sperduto villaggio di Truberbrook si ritroverà a dover salvare il mondo.

L’uscita di Truberbook è prevista per Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch, e Android.