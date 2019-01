Meditations, ecco il launcher che vi farà provare un gioco diverso ogni giorno

Varietà è la parola d’ordine per un giocatore: certo, c’è sempre quel gioco a cui siamo particolarmente affezionati e che se non riusciamo a platinare non dormiamo la notte, ma allargare i propri orizzonti fa sempre bene. Questo è ciò che ha pensato Rami Ismail quando ha creato Meditations, un game launcher nuovo di zecca che vuole farvi provare un gioco diverso ogni giorno, per tutto il 2019.

Meditations will launch you a new game every day, inspired by that day, only on that day. There's all sorts of games in here, from curious small puzzle games and challenging little platformers to personal games about life and loss and happiness and love and death and everything. — Rami Ismail (@tha_rami) January 1, 2019

There are literally hundreds of people that deserve thanks for making Meditations come together, but I want to do a special shout-out to a few people who were critical to making this possible at all -> @Jupiter_Hadley @daltondotgd @moshboy @KhalilArafan @sensvos — Rami Ismail (@tha_rami) January 1, 2019

Annunciando Meditations tramite il suo account Twitter, Ismail afferma di essere stato ispirato a creare il servizio dopo aver giocato a TEMPRES nel 2017. “Una mattina del 2017, ho provato un giochino che mi ha fatto desiderare di provare uno come quello per tutti i giorni dell’anno”, ha twittato Ismail. E dato che la coerenza è tutto nella vita, sarà proprio TEMPRES il primo gioco disponibile su Meditations, già a partire da oggi.

Ismail non è di certo estraneo al mondo del game design. Possessore del 50% dello studio indie Vlambeer, Ismail ha lavorato a titoli come Nuclear Throne, Ridiculous Fishing e GUN GODZ.

Happy 2019, y'all. Make games. Play games. <3 — Rami Ismail (@tha_rami) January 1, 2019

Insomma, il 2019 parte alla grande! Provate voi stessi Meditations da questo link, e fateci sapere cosa ne pensate!