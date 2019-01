Il catalogo di My Nintendo si aggiorna con nuovi sconti e temi per il 3DS

My Nintendo è il servizio che permette ai suoi iscritti di ottenere contenuti esclusivi, premi per Nintendo 3DS e Wii U, sconti su Nintendo Switch e molto altro.

Il catalogo di premi si è aggiornato oggi, includendo alcune offerte esclusive per i membri: con i punti di platino è possibile avere il 20% di sconto su Mario Kart 7, Chibi-Robo! Zip Lash e Chibi-Robo! Let’s Go, Photo!. Con i punti d’oro, invece, coloro che hanno ancora una Wii U collegata alla propria TV avranno occasione di ottenere il 40% di sconto su The Legend of Zelda: Phantom Hourglass e The Legend of Zelda: Spirit Tracks.

Sono anche presenti in lista alcuni temi per il menu HOME di Nintendo 3DS dedicati al mondo di Super Mario e Tomodachi Life. Trovate qui tutte le novità del catalogo.