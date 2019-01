Secondo una teoria, Visione avrà un ruolo centrale in Avengers: Endgame

Gli avvenimenti di Avengers: Infinity War hanno scosso l’intera community. Ad oggi moltissimi si stanno chiedendo come gli eroi della Marvel potranno risolvere la situazione, motivo per cui il web è attualmente pieno di teorie su ciò che accadrà durante il prossimo film. Ma se ancora non siete riusciti a scoprire da soli Infinity War, vi consigliamo di chiudere l’articolo in quanto conterrà spoiler sulla trama.

Avengers: Endgame arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo verso la fine aprile 2019 e tra le tante speculazioni su come gli Avengers riporteranno indietro il 50% degli esseri viventi una nello specifico ha catturato l’attenzione dei fan.

Secondo una recente teoria, sarà proprio Visione la chiave per sconfiggere Thanos una volta per tutte: l’essere creato artificialmente portava sulla sua fronte la Gemma della Mente, rubata dal Titano nonostante Scarlet Witch l’avesse distrutta. Nel momento in cui Thanos stava estraendo la pietra, Visione potrebbe aver trasmesso la sua entità in essa, facendo sì che tutti coloro che sarebbero morti in seguito alla Decimazione, si sarebbero solo trovati “intrappolati” all’interno della Gemma dell’Anima.

A questo punto, basterebbe uccidere Thanos e recuperare il Guanto dell’Infinito, in modo da riportare indietro tutti coloro che sono stati catturati. Solo il tempo ci dirà se è proprio questo il modo in cui gli Avengers salveranno l’universo. Secondo voi come andranno le cose nel prossimo film?