Nintendo ha guadagnato 348 milioni di dollari nel 2018 con le app per smartphone

Secondo le ultime stime di Sensory Tower, Nintendo è riuscita a incassare circa 348 milioni di dollari durante il 2018 solo nel settore mobile, rappresentando un aumento del 15% rispetto il 2017.

Durante il quarto trimestre dell’anno precedente, con le sue applicazioni per dispositivi smart la società di Kyoto ha battuto un record con ben 117 milioni di ricavi in tutto il mondo. Parliamo di dati in cui Fire Emblem: Heroes e Dragalia Lost sono protagonisti, che hanno fatto crescere del 47% il fatturato della divisione mobile in solo un anno. Il titolo della serie di Fire Emblem, però, è quello cui vanno la maggior parte dei meriti, in quanto è stato capace di innalzare del 66% gli incassi di Nintendo su Apple Store e Google Play Store.

Parliamo di numeri incredibili, che mostrano come il mondo del gaming sia particolarmente affezionato ai videogiochi su smartphone. Staremo a vedere come si evolverà la situazione anche se, date queste informazioni, siamo sicuri che Nintendo non perderà l’occasione di cavalcare l’onda, magari con il prossimo Mario Kart Tour.