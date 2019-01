Fitness Boxing: un trailer commemora l’uscita del titolo

Uno dei giochi ritmici più apprezzati per Nintendo Switch è ora sbarcato nel mondo videoludico. A dicembre era già stata resa nota la presenza di una demo accessibile a chiunque volesse provare il mondo del sport in stile Nintendo. Fitness Boxing è senza dubbio un interessante metodo per far collaborare salute e puro godimento ludico.

L’opera, uscita oggi sul mercato, offre una valanga di sessioni di sport unite a una vasta gamma di tracce musicali movimentate. Vi lasciamo ora al video, buona visione!