Twitch ha sbloccato lo streamer di Fortnite che picchiò sua moglie in diretta

Il 10 dicembre vi abbiamo riportato una notizia abbastanza sconvolgente: MrDeadMoth, durante una diretta streaming di Fortnite, ha picchiato sua moglie (incinta, peraltro) davanti agli occhi di suo figlio e delle migliaia di persone che lo stavano seguendo. E, com’è giusto che sia, Twitch ha permabannato lo streamer, ma solo dopo una tempesta scatenata dalla community di streamer nei social media.

A quanto pare, è successa una cosa ancora più sconvolgente: Twitch ha rimosso il ban a MrDeadMoth, permettendogli quindi di tornare a fare stream e a guadagnarci su. Ai tempi Luke Munday (questo il vero nome dello streamer) è stato arrestato dalle autorità locali e accusato di aggressione, e questo mese dovrebbe comparire in tribunale per sostenere giusto processo. A tutt’ora è sotto ordine restrittivo (emesso su richiesta della moglie), ed è stato licenziato dal suo posto di lavoro.

MrDeadMoth, the streamer who hit his wife in a horrifying altercation that was captured live, was unbanned on Twitch and streamed again!

Totally unacceptable from Twitch. Banning other streamers for much less and this guy gets back on?! I was provided this SS from his return. pic.twitter.com/H081sP3uQ6

— Rod Breslau (@Slasher) January 3, 2019