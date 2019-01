XR700 Nighthawk Pro Gaming Recensione, viaggiare su Internet senza compromessi

Quando si pensa a modem, router e a tutti quei dispositivi legati alla connettività, immediatamente, nel nostro cervello, si apre il cassetto della memoria dedicato a Netgear, società leader assoluta del mercato prima citato. L’azienda, infatti, nel corso degli anni si è specializzata sempre di più nel fornire apparecchi, tanto per semplici consumatori quanto per aziende, che massimizzassero le connessioni ad Internet e che fornissero quanti più confort possibili. La summa di questa filosofia di produzione è perfettamente esemplificata dall’ultimo pargolo della società: l’XR700 Nighthawk Pro Gaming, un router sinceramente sconvolgente, capace di polverizzare e “schernire” qualsiasi esponente uscito fino ad ora, tanto la potenza che contraddistingue il prodotto sprizza da tutti i pori. Una vera Ferrari, compiendo un paragone automobilistico, sia per estetica e prestazioni che, anche e soprattutto, per il prezzo abnorme che lo caratterizza.

Design da urlo

Prima di continuare è opportuno fin da subito segnalare un aspetto fondamentale per giudicare pienamente l’apparecchio: l’XR700 Nighthawk Pro Gaming è un router pensato appositamente – e quasi esclusivamente – per un’utenza che non vuole compromessi economici pur di assaporare la miglior connessione possibile, un’utenza, insomma, disposta a sborsare ben 499 euro pur di accaparrarsi l’ambito dispositivo. Lo sappiamo benissimo: probabilmente sarete sobbalzati dalla sedia nel leggere il costo dell’oggetto, ma possiamo assicurarvi che un motivo c’è, ed è lampante non appena comprese le caratteristiche dello strumento. Qualcosa di assolutamente portentoso: per questo motivo non verrà posta particolare enfasi sul prezzo, proprio perché Netgear ha progettato l’XR700 Nighthawk Pro Gaming con lo scopo di soddisfare un certo tipo di richiesta.

Partiamo dall’imballaggio: sono fin troppe le aziende che considerano poco rilevanti aspetti, alla fine, così “secondari” come quello del cartonato che avvolgerà il prodotto, ma Netgear sembra assolutamente agire in maniera opposta. L’involucro dell’XR700 Nighthawk Pro Gaming è semplicemente eccezionale, curato in ogni minimo particolare e dall’estetica convincente, concepita chiaramente per strizzare l’occhio al mondo videoludico. Scartato il tutto, ci troveremo subito a stretto contatto con il router, il quale spiccherà sin da subito per le sue dimensioni gargantuesche: chi pensava di ritrovarsi un dispositivo contenuto rimarrà parecchio deluso, in quanto l’XR700 risulterà davvero ingombrante, forse troppo, in grado di occupare tranquillamente buona parte di una scrivania poco estesa. Forse sono proprio le dimensioni, esattamente di 321.9 x 243.7 x 64.5 mm, il principale difetto dell’apparecchio, il quale, considerando che dovrà obbligatoriamente esser connesso al vostro modem proprietario, avrebbe dovuto occupare parecchia superficie in meno. Se da un lato l’estensione del prodotto è eccessiva, il design invece spicca per ricercatezza e cura nei particolari: il materiale di base sarà la plastica di colore nero, la quale rivestirà completamente il dispositivo. A fornire un tono nettamente più appariscente sarà la banda rossa collocata nella parte superiore della scocca, a dividere la plastica da una griglia in metallo posta per consentire una corretta areazione, sfruttando anche i servigi della ventola di raffreddamento. I led, sia delle spie inserite sulla parte frontale dell’apparecchio (ben 17) che delle antenne, appariranno ben fatti e in grado di consegnare al prodotto un’estetica più aggressiva, ma, ovviamente, non tutti potrebbe apprezzare l’invasività degli stessi: proprio per questo, nella parte posteriore, è stato inserito anche un interruttore capace di disabilitare il 90% delle luci, così da far risultare il router quasi invisibile al buio.

Componenti eccezionali

Parlando di aspetti più tecnici, l’XR700 Nighthawk Pro Gaming è dotato, innanzitutto, di ben 4 antenne, due collocate nella parte posteriore e due ai lati, progettate appositamente per offrire la migliore copertura WiFi e una maggiore velocità di connessione per tutta la casa, e possiamo assicurarvelo: il risultato e davvero impressionante. Abbiamo voluto, infatti, testare la cosa in un’abitazione costruita su tre piani, lasciando il router nella zona più alta e collegando lo smartphone e un portatile all’ultimo piano: ebbene, entrambi riuscivano contemporaneamente a visionare contenuti in 4K su YouTube, senza il minimo cedimento. Questo perché i componenti interni dello strumento consentono, grazie alle bande presenti, di raggiungere quote eccezionali per un dispositivo senza fili: è collocata infatti la banda da 2.4 GHz, quella da 5 GHz, fino addirittura ad una di 60 GHz. Oltre a ciò, sempre alle spalle del prodotto, sono presenti ben 6 porte LAN Gigabit + 1 WAN e addirittura una porta LAN 10 Gigabit SFP+, sostanzialmente ancora inutilizzabile per gli standard cosnumer attuali, ma in grado di far comprendere le motivazioni di un costo così elevato: l’XR700 è pensato per durare nel tempo, non per essere sostituito dopo un anno di utilizzo. A completare il pacchetto tecnico, troviamo anche due porte USB 3.0, essenziali per streaming e backup più veloci, oltre che per un facile accesso ai contenuti multimediali memorizzati, e soprattutto un potente processore quad-core a 1,7 GHz, capace di garantire agilmente lo streaming, il gioco o qualsiasi altra attività si desideri a 4K UHD.

DumaOS: un programma semplice ed intuitivo

Tutto ciò non basterebbe minimamente per un router dalle ambizioni così evidenti, ed è proprio per questo che l’altro immenso pregio dell’XR700 Nighthawk Pro Gaming è identificabile nella semplicità e accessibilità della sua fruizione: difatti non appena collegato, l’apparecchio avvierà in automatico una procedura guidata che in pochi, semplici passaggi configurerà il router. Una volta completata anche la registrazione, comparirà una delle più grandi innovazioni fornite dallo strumento: il DumaOS. Una dashborard semplicemente eccezionale, in grado di farvi controllare certosinamente qualsiasi aspetto della vostra connessione, dalla panoramica generale della linea, al geo-filtering dei server, inserito con il chiaro scopo di consentire all’utente di selezionare il server migliore per non percepire cali di ping, o alla spettacolare possibilità di gestire in maniera autonoma la banda da fornire ai singoli dispositivi, in modo tale che non ci siano possibilità che altri utenti connessi in casa danneggino le nostre partire.

L’XR700 Nighthawk Pro Gaming, in conclusione, è davvero tutto quello che un amante della gestione e delle perfomance della propria linea vorrebbe: un apparecchio completo, dotato di componenti stratosferici per gli standard odierni e caratterizzato anche da un design particolarmente ispirato. Il plus, però, in grado davvero di elevare il prodotto non può che essere la dashboard DumaOS, la quale vi consentirà di gestire in maniera profonda e stratificata ogni singolo aspetto della vostra connessione, consegnando nelle mani dei più smanettoni uno strumento imprescindibile per godersi le performance del router. Gli unici due nei sono riconducibili alle eccessive dimensioni dell’apparecchio, che apparirà piuttosto ingombrante, e il prezzo elevato di 499 euro, il quale, seppur giustificato per i componenti interni dello strumento, potrebbe scoraggiare i più.