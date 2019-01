Jump Force: ecco alcune curiose interazioni tra i personaggi di Bleach

Non manca molto all’uscita dell’attesissimo piacchiaduro crossover prodotto da Bandai Namco e presto potremmo vedere all’opera gli eroi più famosi del mondo videoludico e non in lotte al cardiopalma. Tra i protagonisti dell’ambito Jump Force vi sono anche alcuni iconiche figure dell’universo di Bleach.

Nel Twitter chi vi riportiamo in seguito è stato presentata l’interazione tra Sosuke Aizen e Ichigo Kurosaki: due dei personaggi più intriganti del serie giapponese. Abbiamo anche l’occasione di vedere qualche breve scorcio di gameplay sul duello in corso, oltre che ai dialoghi. Vi lasciamo al video, buona visione!

Members of the Soul Society are coming down for the biggest battle on Earth! Take a closer look at Aizen's fighting style as he takes on Ichigo and Rukia.

Unite to fight when #JUMPFORCE releases on Feb. 15th! Pre-order your copy today: https://t.co/2aJpkIOzL5 pic.twitter.com/ZW31GTUx30

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) January 12, 2019