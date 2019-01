Kingdom Hearts III: ecco all’azione i keyblade ottenibili con il pre-order

Manca ormai pochissimo al tanto atteso Kingdom Hearts 3, l’agognata opera di casa Square Enix ha impiegato molti anni prima di approdare nel mondo videoludico, ma finalmente ci siamo. Tra le ultimissime informazioni trapelate, spunta oggi un trailer dedicato a dei keyblade unici, ottenibili esclusivamente per tutti coloro che effettueranno il pre-order.

La peculiarietà di queste armi risiede nel loro elemento magico assegnatogli: ognuna di esse migliorerà l’efficacia degli incantesimi fuoco, tuono e ghiaccio. In ciascun negozio online vi verrà regalata un’arma differente: per gli utenti giapponesi di Amazon e Seven Net Shopping sarà disponibile Dawn Till Dusk (fuoco), per coloro che acquisteranno l’opera su PlayStation Store ci sarà invece il Midnight Blue (ghiaccio) e per gli utenti Xbox One il Phantom Green (tuono). Vi lasciamo ai trailer, buona visione!