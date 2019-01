Final Fantasy XII: la box art giapponese è la più ambita dagli utenti Switch

Uno delle opere fantasy più apprezzate di casa Square Enix è senza dubbio Final Fantasy XII: un titolo che ha visto la luce anche sulle console di ultima generazione e si appresta ad approdare su Nintendo Switch. In queste ore, è apparso online un annuncio che confronta la box art del gioco per la console ibrida con quella storica.

Inutile a dirsi: gli appassionati del titolo in tutto il mondo sono rimasti ammaliati dal disegno presentato, tanto che alcuni lo sostituirebbero volentieri. Vi ricordiamo che la versione Switch dell’opera è attesa per il 30 aprile 2019. Ecco le due box art ufficiali a confronto, voi quale preferite tra le due?

Left JP, Right EU/NA, man we got shafted on the boxart for #FinalFantasyXII #ZodiacAge pic.twitter.com/GGSJjDcMql

