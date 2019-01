AWAY: Journey to the Unexpected, 10 minuti di gameplay ora online

L’intrigante AWAY: Journey to the Unexpected è protagonista di alcune notizie succulenti che lo riguardano in prima persona. Dopo aver ricevuto conferma sul periodo di lancio del titolo, siamo ora venuti a conoscenza di dettagli salienti, grazie a un gameplay di ben 10 minuti rilasciato su YouTube.

Durante la visione di quest’ultimo, siamo venuti a conoscenza della natura dei personaggi che popolano il bizzarro mondo di gioco e della grafica. Il coloratissimo universo 3D che circonda le bizzarre avventure del protagonista pullula di mostriciattoli in 2D, immersi in un trama vivace e ricca di varietà di stile: un vero piacere per gli occhi. Vi ricordiamo che l’opera è attesa a febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.