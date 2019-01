American Gods Stagione 2, il trailer ufficiale ci anticipa l’epico scontro tra le divinità

STARZ ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 2 di American Gods (visualizzabile sotto la news), che in Italia sarà disponibile a partire dal 11 marzo su Amazon Prime Video.

La serie, che ha cambiato recentemente parte del cast e degli sceneggiatori, è tratta dall’omonimo romanzo fantasy di Neil Gaiman, che ha anche una sua versione a fumetto.

Nel filmato possiamo avere qualche succosa anticipazione della guerra tra nuovi e vecchi dei, in conflitto per il dominio della Fede nel mondo. Chi vincerà tra le due fazioni? Dovremmo aspettare ancora meno di due mesi per avere la risposta a questa domanda.