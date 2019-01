Shadow of the Tomb Raider: il nuovo DLC intitolato The Nightmare è ora online

Proprio come vi abbiamo enunciato giorni fa, il tanto atteso DLC di Shadow of the Tomb Raider non ha tardato ad arrivare ed è ora disponibile online. Il nome del contenuto è The Nightmare, probabilmente a causa delle assurde peripezie che dovrà affrontare la nostra eroina nelle intriganti ambientazioni proposte.

All’interno del pacchetto, Lara dovrà fare i conti con il proprio passato, che proverà in tutto i modi ad ostacolarla. Tra nemici antici e figure a lungo sopite nella mente della protagonista, l’opera ci farà esplorare le profondità narrative del celebre personaggio del mondo videoludico..