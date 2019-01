Disponibile ora il “Filmato Segreto” di Kingdom Hearts 3

Come certamente saprete, Square Enix ha dimostrato di esser stata molto protettiva per Kingdom Hearts 3, tanto da rilasciare il capitolo finale e il “filmato segreto” a poche ore di distanza dal rilascio del gioco. Tutti coloro che avranno completato l’ultima avventura di Sora, saranno felici di sapere che possono ora sbloccare il fantomatico “Secret Movie” che tutti aspettavano.

Veniamo anche a sapere come potremo sbloccarlo, dato che sarà necessario rispettare alcuni requisiti per poter vederlo. Basterà fotografare tutti gli Emblemi Fortunati, riconoscibili per il logo di Topolino sopra di essi, che sono sparsi per tutto il mondo di gioco. Il numero di emblemi che dovrete collezionare per sbloccare il “filmato segreto” varia a seconda della difficoltà in cui state giocando.

