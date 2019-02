Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un trailer più nostalgico che mai

Beenox e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake dell’apprezzatissimo kart game del 1999. Il trailer, come potete vedere voi stessi, ha fortissimi rimandi “nostalgici” all’originale, anche se il suo rifacimento, a quanto pare, è di tutt’altra pasta!

I due giochi, infatti, condividono solamente lo stile visivo generale, che è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma al di sopra di esso è stato letteralmente rifatto un altro videogioco. Che dire, oggi il gioco di corse arcade con Crash e compagni sembra ben più bello di come appariva vent’anni fa.

Crash Team Racing Nitro-Fueled verrà rilasciato in tutto il mondo il prossimo 21 giugno per PlayStation 4, Xbox One e anche Nintendo Switch (come confermato oggi, peraltro). Pronti a tornare in pista?