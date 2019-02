Macrotis: A Mother’s Journey fa luce sul suo toccante gameplay

Non accade di rado che il videogioco sia mezzo per veicolare le esperienze più profonde e recondite dell’animo umano. Proud Dinosaurs ha ricercato uno dei legami più forti del mondo, ossia l’amore madre-figlio, e in esso ha forgiato Macrotis: A Mother’s Journey. Il titolo si presenta come un colorato puzzle game che emana un aria piuttosto misteriosa, questo perché tratta dello struggente viaggio di una madre in cerca del proprio figlio.

L’odissea pericolante della protagonista inconterà colori e incubi di ogni genere, mentre saremo intenti a varcare la soglia dei dangeon più temibili di questo mondo. Come vi abbiamo specificato, l’opera possiede un preponderante elemento narrativo e un’atmosfera gonfia di emozioni. Il gioco approderà su Steam l’8 febbraio 2019, ora vi lasciamo al gameplay, buona visione!