The Book of Unwritten Tales 2, gameplay trailer per l’uscita odierna su Switch

Uscito nel 2015 su PC Windows, Os X, Linux, PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One, e nel 2016 anche su Wii U, The Book of Unwritten Tales 2 è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch, sia in versione digitale che fisica. Il publisher THQ Nordic ha da poco pubblicato un gameplay trailer, che potete vedere qui sotto.

Sviluppato da King Art, The Book of Unwritten Tales 2 è un punta e clicca di stampo classico, della tradizione tedesca, che vede protagonisti Wilbur, Ivo, Nate e Critter in un avventura nel minaccioso mondo di Aventasia.