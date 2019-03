Il Compact Disc compie quaranta anni esatti, essendo stato presentato l’otto marzo 1979. Un anniversario decisamente importante, dunque, anche perchè il formato è stato utilizzato sia dal mondo musicale che dal mondo informatico, come supporto per l’audio e per i contenuti multimediali, inclusi, ovviamente, i videogiochi.

Il Compact Disc ha rappresentato una rivoluzione epocale, ed in quaranta anni di onorata carriera è ancora oggi lo standard per la musica commerciale. Artisti quali Mike Oldfield o i Pink Floyd sono stati tra i primi a sperimentare l’affascinante e capiente formato. Ben 650 mega rispetto al Floppy Disk. Decisamente tanti auguri al nuovo formato!