Sephirotic Stories, trailer del gdr in uscita oggi su console e PC

Disponibile da tempo su dispositivi mobile, da oggi è possibile acquistare Sephirotic Stories anche su PC e console, nello specifico PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco in questione è un gdr vecchio stile, sviluppato da Exe Create e pubblicato da Kemco. Per l’uscita è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina ufficiale Steam:

Shendoah, é un mondo protetto da Sephiroth. Ma con il potere dell’albero del mondo che ha cominciato a indebolirsi, innumerevoli persone sono state sopraffatte da un ombra che le ha trasformate in mostri. Col mondo che sta per andare in rovina una squadra improbabile si lancia all’avventura ognuno con le proprie convinzioni…

Quale scioccante verità li attenderà alla fine del loro viaggio?