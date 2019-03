Turtle Beach, la società ha acquisito ROCCAT

Una delle aziende più importanti a livello mondiale nella creazione di periferiche per console e PC, ovvero Turtle Beach, è diventata ancora più imponente grazie all’acquisizione di ROCCAT. Tutti i dettagli sono stati resi disponibili tramite un comunicato stampa, che potete visionare qui di seguito.

Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), compagnia leader mondiale negli accessori da gaming, annuncia oggi di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione di ROCCAT – compagnia tedesca leader nel mercato delle periferiche PC con alle sue spalle gloriosi mouse, tastiere ed altri accessori anche vincitori di premi.

Grazie all’incredibile line-up di prodotti ROCCAT che entrano a far parte del brand Turtle Beach, questa acquisizione accelera notevolmente il processo di espansione voluto da Turtle Beach verso il mercato PC, con cuffie, mouse e tastiere. Acquisendo ROCCAT, Turtle Beach rinforza notevolmente la propria posizione in mercati chiave con quelli Europei, Germania inclusa, in cui ROCCAT è tuttora un marchio conosciuto e rispettato. Inoltre, questo accordo porta vantaggi anche in termini di distribuzione, con ROCCAT che si avvantaggia sul mercato Statunitense e Turtle Beach su quello asiatico.

Turtle beach sta acquistando ROCCAT per 14.8 milioni di dollari in contanti, capitale circolare netto di 1 milione di dollari in contanti o azioni (company option), oltre a 3.4 milioni di guadagni approssimativi. Seguendo la chiusura della transazione, prevista per il secondo quadrimestre, il contributo annuale parziale di ROCCAT per Turtle Beach è di circa 20-24 milioni di dollari di guadagno nel 2019. La compagnia si aspetta guadagni dai prodotti ROCCAT superiori ai 30 milioni nel 2020, e che l’acquisizione porti un guadagno in positivo alla rete ed alla EPS nel 2020.

“Questo accordo è di importanza strategica per Turtle Beach,” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. “Stiamo aggiungendo al nostro portfolio Mouse e Tastiere progettati da un team eccezionale, oltre ad ottenere vantaggi in termini distributivi non di poco conto.”

“L’acquisizione è un passaggio chiave per raggiungere il nostro obiettivo di un business degli accessori PC da oltre 100 milioni di dollari nei prossimi anni. ROCCAT ci permette di accelerare la nostra espansione in un mercato tanto competitivo come quello PC, sia per quanto riguarda le cuffie che per mouse e tastiere. Siamo convinti che il nostro portfolio di prodotti una volta combinato insieme diverrà uno dei più completi dell’intera industria, con oltre 48 modelli chiave adatti a conquistare ogni mercato.”

Continua Stark: “Siamo davvero emozionati nel dare il benvenuto all’interno della nostra famiglia a René Korte e a tutto il team ROCCAT, sono ragazzi davvero talentuosi con una profonda conoscenza del settore, e in qualche modo ci assomigliamo dato che l’obiettivo di entrambi è quello di creare prodotti innovativi e di alta qualità da fornire ai gamer di tutto il mondo.”

René Korte, CEO di ROCCAT, aggiunge: “Abbiamo ammirato a lungo il modo in cui Turtle Beach si è resa pioniera nell’elevare lo standard qualitativo dei suoi prodotti audio, ed è davvero un onore unire le nostre forze con loro. Non ho dubbi che combinando la forza di ROCCAT nel settore delle periferiche PC con l’incredibile e pluriennale esperienza di Turtle Beach nel dominare il mercato Console riusciremo a garantire ancora più vittorie ai giocatori di tutto il mondo.”

ROCCAT è stata inserita tra le aziende top 10 in Europa per la vendita di periferiche da gaming, e secondo un recente sondaggio di Newzoo, è uno dei 4 brand più importanti in termini di riconoscibilità del marchio, qualità e preferenza degli utenti nell’acquistare tastiere o mouse da gaming sul mercato tedesco.

ROCCAT ha recentemente lanciato la Vulcan, Tastiera da Gaming Meccanica e il suo ultimissimo Mouse personalizzabile, il Kone AIMO. Il Kone mouse è stato acclamato come uno dei mouse da gaming più ergonomici ed è stato il primo ad incorporare le luci RGB. Il nuovo Mouse Kone AIMO è stato il mouse più venduto nel primo quadrimestre del 2018 in Germania.

La Tastiera Vulcan è la prima ad utilizzare gli interruttori Titan, sviluppati internamente da ROCCAT, ed è diventata una delle 3 tastiere più vendute in Germania, e un dei prodotti più venduti della sua fascia di prezzo. Il design della Vulcan è inoltre stato insignito del iF Design Award 2019.