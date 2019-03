Sea of Thieves: ecco il trailer che celebra il primo anniversario

Proprio un anno fa esatto, Il 20 marzo scorso, usciva, su Xbox One e Microsoft Windows, Sea of Thieves, avventura dinamica a tema pirati pensata per il gioco in multiplayer. Poco fa, gli sviluppatori di Rare, per celebrare l’evento, hanno voluto far sapere cosa attenderà i giocatori a breve.

Sea of Thieves: ecco l’Arena!

Dal 30 aprile sarà disponibile un aggiornamento che porterà tante novità. In primis, la modalità Arena, un contesto competitivo in cui confrontarsi con altri equipaggi, in una modalità che si sviluppa parallelamente alle avventure. Proprio riguardo alle avventure, con Shores of Gold verrà introdotto un nuovo filo nella trama del mondo di gioco. Con la Chiamata del cacciatore sarà invece possibile pescare e cucinare. Anche tante ottimizzazioni per migliorare l’esperienza di gioco. Qui sotto potete vedere il trailer, e qui il sito ufficiale con tutti i dettagli dell’update.

