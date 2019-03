Netflix forse ha accidentalmente rivelato un progetto su Jurassic World

Netflix piano piano sta cercando di prendere sempre più possesso del mercato dell’intrattenimento, almeno fino a quando non arriverà Disney Plus, device che potrà veramente cambiare le sorti del mondo dello streaming. Il colosso americano attualmente ha una delle offerte migliori per quanto riguarda la serialità, grazie al continuo rilascio di contenuti originali.

Netflix potrebbe lanciare un progetto legato a Jurassic World

La piattaforma statunitense, in base a delle casuali scoperte effettuate da degli utenti Twitter, potrebbe rilasciare un prodotto legato ad un brand molto forte. Infatti, ricercando la parola Jurassic sul portale, è uscito come risultato Jurassic World: Camp Cretaceous, nome misterioso che nasconde un possibile titolo in lavorazione sull’universo dei dinosauri. Vi lasciamo qui sotto ai tweet in questione, con la speranza di avere qualche notizia il prima possibile.

@netflix Please tell me more about this Jurassic World title! pic.twitter.com/DMOSL10bmi — Derek (@derekzrncic) March 18, 2019