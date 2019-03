Electronic Arts licenzia 350 impiegati, il CEO Andrew Wilson ammette: “abbiamo sbagliato strategia”

Electronic Arts ha deciso di licenziare circa 350 dipendenti, una cifra piuttosto significativa, quando peraltro il ricordo dell licenziamento di massa avvenuto in casa Activision Blizzard qualche settimana fa è ancora vivido nelle menti di tutti gli addetti ai lavori e non.

La notizia è stata riportata solo qualche ora fa da Kotaku ed appare inequivocabile: EA ha deciso di tagliare circa il 4% della sua forza lavoro totale, un significativo numero di impiegati dislocati nei dipartimenti legati al marketing, al publishing e ad altre divisioni minori. Nello specifico, le divisioni maggiormente interessate dai licenziamenti sono quelle dislocate in Giappone e in Russia.

In una email inviata ai dipendenti, il CEO Andrew Wilson ha scritto le seguenti parole: “La nostra visione è quella di essere la compagnia di videogiochi più grande al mondo. Essendo onesti con noi stessi, però, ci rendiamo conto che al momento non lo siamo. Abbiamo del lavoro da fare coi nostri videogiochi, il modo in cui ci relazioniamo con i giocatori e il nostro business”. Parole, queste, molto importanti, che a ben vedere denotano un netto cambio di mentalità da parte dei piani alti di Electronic Arts, che hanno evidentemente iniziato a rendersi conto che le strategie adottate negli ultimi anni non hanno fatto poi così bene alla compagnia.

“Oggi è un giorno difficile”, si legge poi in un messaggio postato da EA sul suo sito ufficiale. “I cambiamenti che stiamo facendo interesseranno circa 350 dipendenti sui nostri 9000 totali. Sono decisioni importanti ma molto dure da prendere, e non le prendiamo alla leggera. In EA siamo amici oltre che colleghi, apprezziamo e diamo valore al contributo di tutti, e stiamo facendo il possibile per aiutare i nostri ex impiegati nella ricerca di nuove opportunità. Al momento, questa è la nostra priorità”.

Voi che ne pensate? EA si è davvero ravveduta rispetto agli errori compiuti negli ultimi anni?