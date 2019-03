Tom Hopper si aggiunge al cast di Hitman’s Bodyguard 2

Tom Hopper, noto principalmente, nel mondo televisivo, per Black Sails e Merlin, ha di recente interpretato Luther Hargreeves in The Umbrella Academy , show di Netflix ispirato all’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, che trovate presentato in questo filmato.

Tom Hopper: l’attore farà parte del seguito di un lungometraggio

Il divo, come ha recentemente riportato Deadline, sarà nel cast del sequel di Hitman’s Bodyguard (Come ti ammazzo il bodyguard), che attualmente è in fase di produzione in Italia e in Croazia. Il primo titolo, che vede partecipare Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek e Gary Oldman, è stato apprezzato dalla critica ed ha riscosso un discreto successo. Secondo le prime indiscrezioni, Hopper interpreterà un bodyguard di nome Magnusson, probabilmente tra i comprimari dell’opera. Per avere maggiori dettagli sul prodotto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su GamesVillage.it