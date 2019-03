GRIS non riceverà un’edizione fisica

GRIS è un gioco indie che ha fatto emozionare migliaia di giocatori in tutto il mondo, motivo per cui l’attesa di un’edizione fisica è davvero alta. Oggi Ninty Gamer ha intervistato il Co-Fondatore di Nomada Studio, Roger Mendoza, per parlare del loro amatissimo titolo.

L’edizione fisica di GRIS non è in produzione

Una delle domande, infatti, riguardava la possibilità di poter acquistare una versione fisica del gioco, almeno per quanto riguarda Nintendo Switch. A quanto pare, Mendoza non si aspettava la domanda, dato che ha fatto sapere che la software house non ha piani per produrre un’edizione in cartuccia. Tuttavia, non esclude che in futuro possa anche giungere. Restate connessi per non perdere alcun aggiornamento e non dimenticate che GRIS è ora disponibile su Nintendo Switch e PC. Inoltre, da alcune settimane è stata rilasciata la patch “Undone”.