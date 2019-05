Auguri PAC-MAN: trentanove anni fa il debutto

Auguri PAC-MAN! Il ventidue maggio 2019 cade un anniversario di tutto rispetto, uno dei più importanti in assoluto nella storia dei videogiochi, poiché nello stesso giorno del lontano 1980 debuttava in sala giochi un titolo destinato ad entrare nella leggenda per sempre. Ideato dal game designer giapponese Toru Iwatani, l’immortale gioco PAC-MAN è diventato, in ormai quasi quaranta anni di permanenza indiscussa sul mercato, una vera icona del settore.

PAC-MAN è stato nel tempo anche riproposto, come sappiamo, in diverse forme, da riedizioni dei vecchi classici, nuovissime versioni per i super campioni, come nella serie PAC-MAN Championship Edition che trovate in questa pagina, fino a titoli moderni ispirati al personaggio originale, passando per platform, puzzle, titoli in Realtà Virtuale e molto altro.

Si, persino l’ispirazione per una impossibile teoria pseudo-scientifica chiamata La Teoria della Terra PAC-MAN, ideata da Darren Nesbit, un visionario musicista e santone terrapiattista, di cui parliamo qui. Tra i tanti titoli è impossibile dimenticare l’omaggio fatto dal portale Google in occasione del trentennale, con un browser game giocabile direttamente dall’home page, Google PAC-MAN, entrato nella storia e disponibile per sempre al seguente LINK. Games Village si unisce decisamente ai festeggiamenti, urlando Auguri PAC-MAN!