Gears of War 5: svelato un nuovo tipo di nemico

Gears of War 5, nuovo capitolo della serie sparatutto in terza persona di Microsoft sviluppato da The Coalition, ha svelato pochi dettagli sulla propria offerta ludica dal momento dell’annuncio. In attesa di scoprire nuove informazioni, magari al prossimo E3, il profilo Twitter del gioco ha mostrato un nuovo nemico.

Gears of War 5: ecco il nuovo nemico Stump

Sul profilo Twitter ufficiale del gioco di Microsoft è stato pubblicato un breve filmato che mostra una nuova tipologia di nemico chiamato Stump. Come potete vedere nel video in basso, il nuovo nemico presenta dei simil arti molto “molli” che gli permettono di assumere posizioni altrimenti impossibili, oltre ad una specie di torretta mitragliatrice con cui cercare di uccidere il giocatore.