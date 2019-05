Rainbow Six Siege: nuovo gameplay dedicato ai prossimi operatori

Rainbow Six Siege, titolo sparatutto competitivo in prima persona sviluppato da Ubisoft, continuamente supportato dalla casa francese con nuove mappe e operatori. In arrivo nelle prossime settimane, l’Operazione Phantom Sight aggiungerà gli operatori Warden e Nokk.

Rainbow Six Siege: i nuovi operatori in azione

Ubisoft ha recentemente pubblicato un nuovo video dedicato ai nuovi operatori in arrivo con la prossima stagione chiamata Phantom Sight. Nel video, disponibile qui in basso, è possibile dare un’occhiata sia alle dotazioni degli operatori sia alle loro abilità peculiari. La nuova stagione porterà anche delle modifiche alla mappa Cafè Dostoevskij. Il titolo è disponibile su PS4, Xbox, e PC.