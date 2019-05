Final Fantasy VII Remake dovrebbe ricevere una demo giocabile, ecco il prezzo degli episodi

Final Fantasy VII Remake è tornato nuovamente in azione in occasione dell’ultimo State of Play tenuto da Sony, dove abbiamo assistito al ri-annuncio del titolo di Square Enix. Stando ad alcune indiscrezioni apparse sul forum Reddit (e poi cancellate), sembrerebbe che il titolo esclusivo per PlayStation 4 arriverebbe prima ella sua pubblicazione in una versione demo, giocabile prima all’E3 2019 e poi scaricabile subito dopo tramite il PlayStation Store dai soli abbonati PlayStation Plus.

Final Fantasy VII Remake diviso in due parti?

Sempre lo stesso filoni di rumor vorrebbe il gioco diviso in due parti (non si capisce se si parli di episodi oppure di parti narrative), con il primo che narrerebbe la storia già conosciuta dagli utenti e il secondo che proporrebbe una narrazione completamente nuova. Stando sempre alle informazioni rivelate, il costo dei due episodi dovrebbe aggirarsi attorno ai 59,99 dollari l’uno. Inoltre, sarebbero previsti mezzi di trasporto e ambientazioni open-world, mentre le “Summon” (evocazioni) sarebbero state confermare in forma di cut-scene, con alcune che sarebbero del tutto inedite. Ovviamente, parliamo di indiscrezioni e non di notizie ufficiali e dunque, vi invitiamo a trattarle con le dovute precauzioni.