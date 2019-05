PlayStation 5: nuovi dettagli all’E3 durante la conferenza AMD?

PlayStation 5 con ogni probabilità non farà il suo debutto all’E3 2019 (come invece dovrebbe accadere per Xbox Scarlett) a causa dell’assenza di Sony Interactive Entertainment che quest’anno salterà la manifestazione di Los Angeles. La console next-gen però potrebbe comunque essere presente anche soltanto come menzione in occasione dell’AMD Next Horizon Gaming, l’evento del produttore californiano annunciato proprio per la convention videoludica americana.

PlayStation 5: aspettiamoci qualche novità

La conferenza si terrà alla mezzanotte precisa tra il 10 e l’11 giugno e avrà come tematiche principali le nuove tecnologie per il PC Gaming, Cloud e Console Gaming. Dunque, Sony e AMD potrebbero approfittarne per dispensare nuovi dettagli e qualche informazione aggiuntiva sulla prossima piattaforma di gioco attesa molto probabilmente nel corso del 2020, dopo le prime parole ufficiali dispensate da Mark Cerny qualche mese fa. Ovviamente noi vi riporteremo tramite le nostre pagine tutti gli aggiornamenti e le notizie più importanti sia della conferenza AMD che degli altri briefing che si terranno a Los Angeles.