Fist of the North Star Legends ReVIVE: annunciato il titolo mobile

Fist of the North Star Legends ReVIVE è il nuovo gioco di SEGA appartenente al franchise di Hokuto no Ken (conosciuto in Italia con il nome di Ken il Guerriero), annunciato da poco soltanto per dispositivi mobile Android e iOS. Il titolo non seguirà le orme di “Lost Paradise”, dato che si tratta di gioco con meccaniche RPG.

Fist of the North Star Legends ReVIVE: niente data, ma c’è una Beta

Al momento il titolo non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma una Closed Beta (con iscrizione effettuabile tramite il sito ufficiale) è prevista tra il 12 e il 21 giugno 2019. éer adesso il nuovo “Legends ReVIVE” è previsto soltanto per il Giappone e viene descritto come “l’ultima ri-esperienza del lavoro originale”. Il suo arrivo è comunque previsto in territorio giapponese entro la fine dell’anno, mentre non è stato specificato se verrà reso disponibile anche in occidente.