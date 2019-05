Mortal Kombat: il lungometraggio arriverà nel 2021

Mortal Kombat, noto picchiaduro attualmente sviluppato da NetherRealm Studios, avrà un nuovo adattamento cinematografico, come vi avevamo informato circa una settimana fa. In precedenza erano già stati realizzate delle pellicole ispirate al videogioco in questione, uscite nel 1995 e nel 1997, che ebbero un discreto successo al botteghino.

Mortal Kombat: la data di uscita dell’opera

Come ha riportato MovieWeb, il lungometraggio, che sarà diretto da James Wan (Saw – L’Enigmista, Aquaman), sarà disponibile nelle sale nel 2021, in quanto la pellicola è ancora in una fase di pre-produzione. Attualmente non si hanno altre notizie riguardo il film e non appena arriveranno nuovi dettagli, sarete informati di ogni piccolo particolare.