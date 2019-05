Westworld: ecco il trailer della terza stagione

Westworld, nota realizzazione HBO ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, arriverà con una terza stagione nel 2020, come vi avevamo già detto in precedenza. Qualche ora fa, dopo il finale di Game of Thrones, è stato pubblicato il primo trailer della serie tv fantascientifica, che trovate in calce alla news.

Westworld: un primo sguardo

Il filmato, oltre a confermare che il prodotto sarà trasmesso tra un anno, mostra il nuovo personaggio interpretato da Aaron Paul, con in sottofondo Brain Damage dei Pink Floyd, traccia contenuta nel celebre Dark Side of the Moon. Oltre all’attore di Breaking Bad, le altre new entries sono Marshawn Lynch, Lena Waithe e Kid Cudi.