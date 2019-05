Huawei commenta il recente ban Google

Come molti saranno tristemente venuti a conoscenza, in seguito al ban Google emesso nelle ultime ore, la compagnia americana smetterà di fornire servizi ed aggiornamenti di sistema per ogni device Honor e Huawei. Quest’ultima ha da poco emesso un commento a caldo riguardo il tragico avvenimento.

Huawei ha da poco rilasciato la prima dichiarazione in merito al ban Google

La nota compagnia cinese ha diffuso diverse affermazioni in una sorta di comunicato riportato da The Verge, affermando che i detentori dei propri smartphone e del sub-brand Honor continueranno a ricevere aggiornamenti relativi alla sicurezza ed ai servizi post-vendita:

Huawei ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo ed alla crescita di Android in tutto il mondo. Come uno dei membri chiave di Android, abbiamo lavorato a stretto contatto con la loro piattaforma open-source per sviluppare un ecosistema che ha beneficiato sia gli utenti che l’industria. Huawei continuerà a fornire aggiornamenti relativi alla sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Honor e Huawei esistenti, coprendo sia quelli attualmente presenti sul mercato che quelli ancora in stock ad un livello globale. Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, in modo da fornire la migliore esperienza per tutti gli utenti globalmente.

Quindi nonostante Google abbia ammesso che sarà comunque possibile aggiornare le app dei device Huawei ed Honor tramite Play Store, non sarà possibile fare lo stesso con il sistema operativo Android. tuttavia, come segnalato tempo fa da The Verge, Huawei sembrerebbe aver realizzato un proprio sistema operativo non dipendente dall’azienda americana. Sembra quindi che a breve potremo sapere di più su questo nuovo OS, il quale potrebbe rappresentare il futuro dell’azienda.