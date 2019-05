Pokémon Spada e Scudo: nuove informazioni arriveranno il prossimo mese

Da poco, è stato aperto in Giappone un contest per ideare nuove t-shirt da inserire in Pokémon Spada e Scudo, titolo targato Game Freak. Proprio in merito a ciò, la produzione dedicata ai mostriciattoli tascabili sarà protagonista nel prossimo numero di CoroCoro Ichiban, popolare rivista nipponica.

La nuova edizione della rivista giapponese sarà disponibile presso l’edicole nel Paese del Sol Levante dal 21 giugno, il quale includerà al suo interno informazioni inedite sulla produzione. Insomma, sembrerebbe che altri dettagli in merito al prodotto arriveranno molto presto per la gioia degli appassionati.

