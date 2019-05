Sony annuncia PlayStation Productions, studio dedicato a film e serie TV del brand PlayStation

Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato PlayStation Productions, studio che si focalizzerà principalmente alla realizzazione di film e serie TV tratte dall’universo PlayStation. La compagnia sarà sotto la guida di Asad Qizilbash e controllata da Shawn Layden, Presidente presso Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

PlayStation Production:

Proprio per l’occasione, Shawn Layden ha espresso le seguenti parole:

Possiamo contare su 25 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi, che ci hanno permesso di creare 25 anni di grandi prodotti, franchise e storie. Crediamo che sia arrivato il momento di far rivivere queste avventure in altri ambiti, come streaming, film o cinema. Abbiamo guardato a quello che la Marvel ha fatto nel portare il mondo dei fumetti e renderlo la cosa più grande del mondo del cinema. Sarebbe un nobile obiettivo dire che stiamo seguendo le loro orme, ma certamente ne stiamo prendendo spunto

Asad Qizilbash ha poi aggiunto:

Abbiamo scelto di non dare la licenza delle nostre proprietà intellettuali ad altre aziende, ma di occuparci noi stessi dell’adattamento al fine di offrire la migliore qualità e fedeltà possibile. In primo luogo perché riteniamo di conoscere meglio di chiunque altro i franchise, e poi perché sappiamo esattamente cosa la community PlayStation desidera. Basta guardare i vecchi adattamenti dei videogiochi per capire che lo sceneggiatore o il regista non ha capito quel mondo o quella cosa del gioco. La vera sfida è: come si impiegano 80 ore di gioco per trasformarlo in un film? La risposta è no. Quello che si fa è prendere quell’etica che si scrive da lì specificamente per il pubblico del film. Non si cerca di raccontare il gioco in un film.

In questo momento, già sono in cantiere diversi progetti da realizzare, ma l’azienda vuole procedere senza particolari tempistiche per portare dei prodotti all’altezza delle aspettative dei fan PlayStation.

Passate dalla nostra sezione Games.