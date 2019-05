Rainbow Six Siege: svelata l’Operazione Phantom Sight

Ubisoft ha caricato un nuovo video dedicato a Rainbow Six Siege, il quale si focalizza principalmente sull’Operazione Phantom Sight. Nella clip video vengono mostrate non solo le varie modifiche apportate all’interno del titolo competitivo, ma possiamo dare uno sguardo più dettagliato anche ai nuovi operatori in arrivo nell’opera.

Rainbow Six Siege: Nokk e Warden si mostrano nella nuova clip video

Innanzitutto, la mappa Café Dostoevskij è stata profondamente cambiata, in modo tale da diversificarne il gameplay e costringere ai giocatori ad attuare nuove strategie per riuscire a condurre la propria squadra alla vittoria. Inoltre, verrà introdotto anche il nuovo sistema del fuoco amico inverso.

In aggiunta, sono stati mostrati per la prima volta gli operatori della prossima stagione: Nokk e Warden. Il primo avrà in dotazione un FMG-9 e SIX12-SD con il gadget Riduttore di Presenza Hel, che garantirà al giocatore di diventare completamente invisibile ai propri nemici. Mentre, il secondo avrà come bocche da fuoco l’M590A1 e MPX insieme all’abilità Occhiali Smart Colpo d’occhio, la quale gli garantirà di vedere attraverso le granate fumogene e immunità alle stordenti quando esso rimarrà immobile.

Passate dalla nostra sezione Games.