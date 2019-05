Leak svela dettagli su Galaxy Note 10 ed S11

Sono ormai circolati diversi rumor riguardo il non ancora annunciato Samsung Galaxy Note 10, ma essi sembrano aumentare sempre di più. Il più recente di questi, diffuso dall’ormai noto Ice Universe, riguarda un cambiamento estetico che il device dovrebbe subire, relativo alle fotocamere.

Da Vinci's two biggest changes:

1.Change the front camera position

2.Change the rear camera position — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2019

Come affermato dalla fonte il Note 10, ancora una volta chiamato con il suo nome in codice Da Vinci, dovrebbe subire uno spostamento della camera frontale e di quelle posteriori. Ice Universe ha poi aggiunto che le camere posteriori sarebbero disposte con un array verticale e possiederebbero il medesimo hardware. Nonostante ciò sarebbe lecito aspettarsi l’inserimento di almeno un’altra lente posteriore, come avvenuto con la recente linea S10.

Note 10 potrebbe avere una diversa disposizione delle proprie fotocamere

Infine la fonte ha concluso affermando di aver scoperto il nome in codice del non ancora discusso Galaxy S11, ovvero Picasso. Tale nomenclatura appare verosimile, in quanto collegata al concetto di arte riconducibile al nome di Note 10. Al momento non sono stati forniti altri dettagli in merito a Note 10 ed S11, per cui non occorre altro che attendere che giungano da parte di Samsung.

