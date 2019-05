Stranger Things 3: l’estate a Hawkins nel nuovo trailer

A marzo era stato mostrato il primo trailer di Stranger Things 3, terza stagione dell’attesissima serie Netfilx ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, con le sue questioni irrisolte nell’universo del sottosopra. Già in quel trailer si intravedeva una parte del filmato pubblicato poche ore fa nei canali social della nota piattaforma on demand.

Stranger Things 3: l’estate di Hawkins

Il trailer mostra infatti come si passa l’estate ad Hawkins, e di come Billy, il fratello di Max, sembra avere una discreta popolarità tra le esponenti del gentil sesso nella piscina di città. Ricordiamo che l’arrivo su Netflix della terza stagione è previsto per il 4 luglio 2019.