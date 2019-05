PlayStation 5: Sony illustra il suo futuro durante l’IR Day 2019

PlayStation 5 è il futuro di Sony Interactive Entertainment, che ha parlato della sua console e del modello di business che percorrerà nei prossimi anni in occasione dell’IR Day 2019, che si sta tenendo a Tokyo nel corso di questi giorni. La società giapponese ha parlato nuovamente della sua console next-gen, evitando chiaramente di mostrarla ai presenti. Grazie al giornalista Takashi Mochizuki del Wall Street Journal, invitato durante l’evento, ci sono giunti numerosi dettagli e molte informazioni di tutto ci che è stato mostrato.

PlayStation 5 non arriverà prima di aprile 2020

La compagnia nipponica ha affermato che il lancio del suo nuovo hardware è previsto dopo aprile 2020 e non prima. La nuova console sarà sempre “il miglior posto dove giocare” e farà dell’immersione una delle sue parole chiave e feature principali. Il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha inoltre affermato che per mantenere il primato tra le console di gioco, verranno mantenuti ottimi rapporti con le terze parti, mentre un altro punto fermo della sua prossima generazione sarà “giocare sempre e ovunque, senza interruzioni.”

PlayStation 5: le specifiche tecniche

Oltre a parlare nuovamente di retrocompatibilità come uno dei punti forti del nuovo hardware, Sony ha elencato nuovamente alcune delle specifiche tecniche della futura piattaforma di gaming:

Nuove CPU e GPU

SSD

Ray-tracing

Supporto all’8K

Supporto ai dischi

3D audio

Ci sarà una evoluzione del Remote Play e di PlayStation Now, puntando molto sul gaming in streaming per la prossima generazione. Inoltre, è stata confermata la collaborazione con Microsoft per quanto riguarda il cloud gaming.

PlayStation 5: nuovo modello di business

Sony ha affermato che con PlayStation 5 ci sarà una nuova strategia di business, assai diversa da quella vista in passato:

PS1 e PS2: CD / DVD

PS3 e PS4: Blu-ray + Download

Next-Generation: Blu-ray + Download + Streaming

PlayStation 4 verrà ancora supportata

Infine, si è parlato della console current-gen, ovvero PS4, che verrà supportata ancora per molto tempo dopo l’arrivo della prossima generazione. Assisteremo all’arrivo di numerosi titoli AAA, con una line up che al momento vanta titoli quali The Last of Us: Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

PlayStation 5 vs PlayStation 4: tempi di caricamento

Durante l’evento è stata mostrata la potenza dell’SSD della prossima console rispetto all’HDD presente in quella attuale. Come esempio è stato utilizzato Marvel’s Spider-Man, che su PlayStation 4 richiede tempi di caricamento pari a 8.10 secondi, mentre su PlayStation 5 lo stesso caricamento ha impiegato 0.83 secondi. Infine, vi segnaliamo che non si è parlato né di data d’uscita ufficiale, né di prezzo e nemmeno dei giochi in arrivo al lancio sulla piattaforma next-gen.

