Celeste: la storia si amplia con l’arrivo del Capitolo 9

Celeste, il titolo indie di Matt Makes Games, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, riceverà un DLC completamente gratuito che introdurrà nuovi contenuti narrativi. Come svelato tramite Twitter dal direttore creativo Matt Thorson, la storia si arricchirà con l’arrivo del nuovo Capitolo 9, che fino a pochi mesi fa non era nei piani dello studio.

Insieme al DLC, il publisher Limited Run Games ha affermato che l’edizione retail (disco) del gioco includerà anche una nuova serie di brani all’interno della colonna sonora del titolo, realizzati da Lena Raine. Inoltre, lo Story DLC sarà già incluso all’interno di questa versione del platform-game. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

We're finishing up the script for #Celeste Chapter 9 this week and next! We originally weren't planning to do any story but… then we did 😛

The upcoming DLC for @celeste_game is confirmed to be story DLC, with a bunch of new tracks by @kuraine! We're so happy to be including this in every physical copy of Celeste. Games should be preserved in their fully finished form wherever possible. 🍓✨ https://t.co/9LMYSghvT1

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 17, 2019