The Last of Us è il gioco PlayStation con i voti più alti su Metacritic

The Last of Us Remastered, la versione PlayStation 4 dell’omonimo titolo targato Naughty Dog, pubblicato in origine su PlayStation 3, è il gioco pubblicato su console PlayStation ad aver toccato il metascore su Metacritic più alto in assoluto, ovvero novantacinque. Lo stesso vale proprio per l’edizione originale dell’action-game di Joel ed Ellie, che ha raggiunto la stessa media-voti. La versione PS4 però ha superato abbondantemente le dieci milioni di copie vendute nel Mondo. Il tutto in attesa di “Part 2”.

The Last of Us insidiato da God of War?

Sony Interactive Entertainment ha affermato nel corso dell’ultima riunione finanziaria che anche God of War per PlayStation 4 ha superato quota dieci milioni di copie vendute e si appresta ad insidiare proprio il survival-horror di Naughty Dog e proverà a raggiungere Uncharted 4 Fine di un Ladro, che vanta il più alto numero di unità vendute per un titolo PlayStation 4, ma allo stesso tempo si trova attualmente dietro nel metascore rispetto agli altri due.

