eSport palace compie un anno, in arrivo eventi e competizioni a tema

eSport Palace, la più grande struttura dedicata all’eSport in Italia, celebra questo mese il suo primo anniversario con una giornata di eventi e competizioni videoludiche, che si terrà il prossimo 25 maggio presso la sede di via Carducci 4 a Bergamo.

Gli eventi cominceranno alle ore 14:00, orario in cui avranno inizio le competizioni che verteranno su diversi videogiochi, fra cui Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Fortnite, Fifa 19, Assetto Corsa e la serie Mortal Kombat, e saranno sponsorizzate da Samsung, MSI, Intel ed altre aziende di spicco.

Per ogni videogioco saranno disponibili postazioni dedicate in cui sfidarsi, e verranno messi in palio diversi premi; ci saranno altresì diversi ospiti importanti, e verrà organizzato un livestream della durata di due ore in cui verrà raccontata la genesi, la crescita e l’importanza per il settore del progetto ESP, che nel 2019 ha patrocinato diverse attività sul territorio.

Alle ore 19:30 sarà poi la volta del DJ set di Kelly Hilton, particolarmente nota in ambito gaming; il 26 maggio, poi, i festeggiamenti proseguiranno con postazioni di gioco aperte a tutti e le fasi finali dei tornei.