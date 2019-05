Resident Evil 0 e 1 Recensione della versione Switch

Resident Evil 0 e 1 | Dopo il roboante fallimento di Wii U, in pochi credevano realmente possibile che la casa di Kyoto potesse rialzarsi velocemente: l’insuccesso fu dilagante, il pubblico rimase totalmente indifferente alle potenzialità del successore del Wii e le stesse software house, vista la tiepida accoglienza dei fruitori e le capacità piuttosto limitate dell’hardware, decisero di abbandonare lo sviluppo di prodotti per la sfortunata piattaforma dell’azienda nipponica. A causa di ciò, furono molte le produzioni che non approdarono sui lidi targati grande N, lasciando a bocca asciutta milioni di player rimasti fedeli alla Nintendo Difference. Nessuno, però, poteva prevedere lo straordinario successo conquistato in questi due anni da Nintendo Switch, una console insolita e proprio per questo unica, quasi magica, capace di rilanciare definitivamente la società Giapponese nell’olimpo del settore. Per le motivazioni appena descritte, non sorprende che un numero sconvolgente di videogame stia finalmente tornando negli ammalianti e intriganti territori Nintendo, in quanto la piattaforma ibrida, pur essendo oggettivamente inferiore alle controparti, riesce sempre a garantire un’esperienza unica e peculiare, costantemente avvolta dall’inebriante e affascinante sensazione di immergesi nei propri titoli preferiti in qualsiasi location, anche le più insolite e improbabili. Ecco spiegato, pertanto, l’arrivo simultaneo di ben tre capitoli della saga di Resident Evil: il prequel 0, lo storico primo episodio e l’iconico ed immortale quarto capitolo; noi di GamesVillage abbiamo deciso di accorpare le recensioni di 0 e 1 lasciando solitario Resident Evil 4, in quanto crediamo fortemente che il titolo avente come protagonista Leon Scott Kennedy – anche per via della sua natura più action e completamente distaccata dagli episodi precedenti – meriti un’analisi a se stante, la quale valuti attentamente le unicità di un titolo in terza persona con telecamera libera. Quanto invece ai primi capitoli della saga, essendo più volte stati rilasciati in collection dedicate, pensiamo possano essere tranquillamente trattati contemporaneamente, anche per ovvie ragioni di gameplay. Dopo questo preambolo necessario, partiamo subito con l’analisi dei titoli.

Resident Evil 0 e 1: Tecnicamente sorprendenti

Lo storico treno di Resident Evil 0.

Data la riproposizione in tutte le salse di Resident Evil 0 e 1, usciti anche recentemente su PlayStation 4, Xbox One e PC (Qui e Qui le review), ci appare piuttosto superfluo introdurvi nuovamente nella narrativa dei due titoli appena citati; per questo motivo la nostra analisi sarà esclusivamente di natura tecnica, con l’intento di spiegarvi nel dettaglio le potenzialità del porting firmato Capcom. Le due produzioni sono esattamente le stesse identiche versioni delle remaster già rilasciate sulle piattaforme prima citate, e malgrado il loro arrivo sulla console dell’azienda nipponica – la quale ha abituato a garantire alla propria utenza gustosi extra legati proprio al mondo grande N – i titoli non presenteranno nessun tipo di novità particolare. Non era ovviamente necessario che Capcom impreziosisse il porting con succulenti optional, come magari dei costumi aggiuntivi, ma ciò avrebbe senza ombra di dubbio adornato l’operazione e – perché no – ingolosito anche tutta l’utenza che possiede le riedizioni su altre console.

Il celeberrimo atrio principale di Resident Evil.

Tralasciando questo aspetto del tutto collaterale, occorre specificare che le due versioni per Nintendo Switch gireranno a 1080p e 30 frame per secondo in modalità dock, mentre la risoluzione scenderà, come di consuetudine, a 720p giocando in portatile. Malgrado il calo di qualità dell’immagine, è proprio nella loro versione “ibrida” che Resident Evil 0 e 1 troveranno massima compiutezza, in quanto la qualità tecnica delle due versioni risulterà semplicemente eccezionale: i modelli dei personaggi appariranno dettagliati e visivamente soddisfacenti, gli ambienti di gioco estremamente caratterizzati e nitidi e le stesse cutscene perfettamente riprodotte. Le uniche piccole pecche che abbiamo riscontrato durante la nostra prova riguardano i tempi di caricamento in specifiche zone, leggermente più lunghi del normale, e qualche, infimo, calo di frame rate, il quale comunque – nella maggior parte dei casi – rimarrà saldamente ancorato ai 30 fps.

Un porting con i fiocchi, ma il prezzo è troppo elevato

Siamo rimasti genuinamente colpiti dalla traboccante qualità del porting in ogni sua sfaccettatura, il quale più volte ci ha spinti a pensare che non si trattasse di una “semplice” riproposizione di un titolo già rilasciato su altre piattaforme, quanto piuttosto di una versione esplicitamente pensata per l’ibrida di Nintendo. Sicuramente se giocato in versione dock, così come sulle altre console, saranno piuttosto evidenti alcune magagne tecniche, come la scarsa prestanza di sporadiche texture e una minor qualità generale dell’immagine stessa, ma questo, a nostro modo di vedere, fornisce ancora più valore all’edizione per Switch: grazie, infatti, alle dimensioni dello schermo contenute, numerosi dei problemi appena citati risulteranno impercettibili, consentendo all’utente, in questo modo, di vivere un’esperienza non soltanto tecnicamente valida ma anche libera da vincoli spaziali di una console fissa. I comandi, poi, ci sono sembrati perfettamente responsivi e ottimamente contestualizzati alla console utilizzata, apparendo – in modalità portatile – comodi, immediati e gratificanti. L’unico, vero, enorme, punto di domanda sulle due produzioni, così come per il quarto capitolo, rimane ancorato al prezzo: i tre porting, infatti, sono venduti ad un costo di 29.99 euro cadauno, ben 10€ in più delle remaster per PS4, Xbox One e PC. Le motivazioni di una somma così maggiorata sembrano derivare dalle tariffe nettamente superiori delle cartucce, le quali risultano decisamente più esose da realizzare rispetto ai classici Blu-ray. Non sembrano, tra l’altro, esser in programma delle collection particolari per il territorio europeo, non consentendo così di risparmiare qualche prezioso euro in più. Non riusciamo a trovare, anche sforzandoci, una singola giustificazione ad un costo così esagerato dei porting, anche perché stiamo parlando di prodotti ultra datati che la concorrenza colloca a prezzi drasticamente inferiori: una scelta alquanto discutibile.

Resident Evil 0 e 1, insomma, seppur privi di qualsivoglia aggiunta che impreziosiscano i porting, simboleggiano due riproposizioni davvero eccezionali di due grandi capolavori del passato: l’incredibile qualità tecnica e l’ottima fluidità dei comandi in modalità portatile garantiscono un’esperienza di gioco dal sapore nuovo, del tutto inedita e tremendamente affascinante. Le due versioni saranno sicuramente caratterizzate da qualche piccolo calo di frame rate e da sporadici caricamenti leggermente longevi, ma davvero nulla che possa rappresentare anche un minimo fastidio. Purtroppo la spada di Damocle del prezzo ci inibisce dal consigliarvi senza riserve queste due trasposizioni, e ci spinge, piuttosto, a raccomandarvi di valutare attentamente le qualità dei porting prima di effettuare l’acquisto. Ma una cosa è certa: non ve ne pentirete.