John Wick 4 uscirà nelle sale nel 2021

Nonostante il terzo capitolo della saga del killer elegante abbia da poco raggiunto le sale dei cinema di tutto il mondo, pare che Lionsgate abbia idee molto chiare riguardo John Wick 4. Difatti, con lo stesso metodo utilizzato per Parabellum, la compagnia ha svelato la data di uscita del quarto capitolo del franchise.

Usando quindi lo stesso numero telefonico a cui i fan furono invitati a telefonare prima del reveal di Parabellum, Lionsgate ha annunciato la data di uscita ufficiale del quarto capitolo dedicato al ricercato assassino. Stando a quanto riportato quindi tutti gli amanti della saga potranno assistere al prossimo episodio il 21 maggio del 2021, a circa 2 anni dall’episodio attualmente nei cinema. Risulta in ogni caso scontato il proseguimento delle avventure di Wick, visto il finale relativamente aperto riservato a Parabellum, che non possiamo ulteriormente approfondire per non diffondere spoiler.

John Wick 4 uscirà nella sale di tutto il mondo dal 21 maggio 2021

Non rimane quindi altro che attendere future informazioni in merito alla pellicola da parte della casa di produzione, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Fonte: Polygon