Disney Plus: verrà trasmessa una serie basata sul film True Lies

Disney Plus (qui trovate maggiori dettagli sul device) è una piattaforma streaming che piano piano sta costruendo la propria libreria, che nei prossimi anni sarà vastissima, considerando le tante licenze acquisite dalla casa di Topolino. Tra le nuove realizzazioni attualmente in fase di creazione, figura uno show su True Lies, action del 1994 con Arnold Schwarzenegger (Terminator, Atto di forza) protagonista.

Disney Plus: lo show inedito in arrivo

L’opera, diretta dal famoso James Cameron (Titanic, Avatar), è oramai divenuta un cult e la prima pellicola della storia del cinema a superare i 100 milioni di dollari di budget. Il sito Collider ha confermato che è in corso l’ideazione della serie incentrata sul lungometraggio, che è stata annunciata ufficialmente nel 2017. Adesso è presto per fare qualsiasi previsione e bisogna attendere ulteriori informazioni per poter dare un primo giudizio.